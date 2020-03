Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Einfamilienhaus in Neuhofen

Neuhofen (ots)

Unbekannte verschafften sich in der Zeit von 04.03.2020, 16.30 Uhr bis 06.03.2020, 00.38 Uhr, gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Goethestraße. Dort durchsuchten sie alle Räume und betraten auch die Garage des Anwesens. Entwendet wurden Werkzeuge und Motorradhelme, der Schaden beläuft sich auf rund 4.000 EUR.

Die Polizei sucht Zeugen! Wer hat in der fraglichen Zeit im Bereich Goethestraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

