Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB 61, Hockenheim

Rhein-Neckar-Kreis: BMW gerät wegen technischem Defekt in Brand

Hockenheim (ots)

Am frühen Freitagmorgen, gegen 00.21 Uhr, geriet der BMW eines 58-jährigen Mannes aus Beerfelden nach einem technischen Defekt auf der BAB 61, zwischen der Anschlussstelle Hockenheim und dem Autobahndreieck Hockenheim in Vollbrand. Der Fahrer lenkte sein Fahrzeug sofort auf den Standstreifen. Unmittelbar nach dem er ausgestiegen war schlugen Flammen aus dem Motorraum. Als wenige Minuten später die Einsatzkräfte eintrafen brannte der BMW bereits vollständig. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Fahrbahn in Richtung Autobahndreieck Hockenheim, von 00.44 Uhr bis 00.58 Uhr, gesperrt werden. Es kam hierbei zu einem Rückstau von ca. 1 Km. Während das Fahrzeug abgeschleppt wurde, konnte der Verkehr auf dem linken Fahrstreifen vorbeigeführt werden. Im Laufe des Tages muss erneut geprüft werden, ob an der Fahrbahn Schäden entstanden sind, die noch behoben werden müssen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die weiteren Ermittlungen werden vom Verkehrskommissariat Walldorf geführt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Daniel Damato

Telefon: 0621 / 174 - 0

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell