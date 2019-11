Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Brand in leerstehendem Haus

Heidelberg (ots)

Am späten Donnerstagabend, gegen 23.23 Uhr, geriet aus bislang unbekannter Ursache das Kellergeschoss eines leerstehenden Mehrfamilienhauses im Wieblinger Weg in Brand. Um 00.25 Uhr war das Feuer gelöscht. Es entstand Sachschaden in bislang noch unbekannter Höhe. Personen kamen nicht zu Schaden. Die weiteren Ermittlungen hierzu werden vom Polizeirevier Heidelberg-Mitte geführt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Daniel Damato

Telefon: 0621 / 174 - 0

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell