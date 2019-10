Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Nickenich (ots)

Am 09.10.2019 um 16:40 Uhr ereignete sich auf der BAB61 in Fahrtrichtung Norden, kurz hinter der Anschlussstelle Kruft, ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr eine 52 Jährige Frau infolge Unachtsamkeit auf einen Sattelzug auf. In der Folge überschlug sich der PKW und kam im Graben auf der Seite liegend zum Stillstand. Durch Ersthelfer wurde die Dame umgehend aus ihrem PKW befreit und anschließend mittels Rettungsdienst mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Am PKW entstand Totalschaden, am Sattelzug leichter Schaden. Der Schaden beläuft sich auf insgesamt ca. 33.000 Euro.

Die Autobahn musste für den Einsatz eines Rettungshubschraubers bis ca. 17:40 Uhr voll gesperrt werden.

Im Einsatz war neben der Autobahnpolizei Mendig ein Rettungshubschrauber und ein Rettungswagen.

