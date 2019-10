Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: BAB 3, FR FFM, Gemarkung 53577 Neustadt (Wied) - Falschfahrer

Polizeiautobahnstation Montabaur (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 03:14 Uhr (06.10.2019) wurde der PASt Montabaur ein Falschfahrer gemeldet. Auf der Richtungsfahrbahn Frankfurt am Main sei ein schwarzer Pkw der Marke BMW dem Melder in Fahrtrichtung Köln fahrend auf dem linken Fahrstreifen entgegen gekommen. Nur aus Zufall kam es nicht zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen.

Aufgrund der Schilderung muss der Geisterfahrer die BAB 3 auf der Richtungsfahrbahn Frankfurt am Main zumindest zwischen den Anschlussstellen Neuwied und Neustadt / Wied befahren haben.

Sofortige Fahndungsmaßnahmen nach dem Täterfahrzeug sowie gefahrenabwehrende Maßnahmen für Unbeteiligte wurden aufgrund der Landesgrenze zu NRW, in Absprache mit dortigen Polizeikräften koordiniert. Der Falschfahrer konnte nicht ermittelt werden.

Geschädigte und Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeiautobahnstation Montabaur zu melden: Telefon: 02602 / 9327 0 E-Mail: pastmontabaur@polizei.rlp.de

Polizeiautobahnstation Montabaur



Telefon: 02602 9327 0

www.polizei.rlp.de/vd.koblenz



