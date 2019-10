Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person, Porsche, BAB 3, FR Köln, Gem. Girod

Polizeiautobahnstation Montabaur (ots)

Am Donnerstag, dem 03.10.2019 gegen 14:10 Uhr befuhr ein 53-jähriger, allein in seinem Fahrzeug befindlicher, Porschefahrer die BAB 3 in FR Köln in etwa auf Höhe Kilometer 93,350. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Da es sich bei dem Unfallfahrzeug um einen sehr niedrigen Sportwagen handelt, schoss dieser unter der dortigen Schutzplanke her, wodurch der Dachbereich des Porsches sowie die Frontscheibe eingedrückt wurden. In Folge kam er im rechten Fahrbahngraben / Grünbereich zum Stillstand. Der Fahrer wurde durch Ersthelfer aus dem Fahrzeug gerettet und mittels Krankenwagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Lebensgefahr besteht nicht. Am Pkw entstand Totalschaden von vermutlich mehr als 50.000 EUR. Die verständigte Feuerwehr sowie der Rettungshubschrauber kamen nicht zum Einsatz.

