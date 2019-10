Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: BAB 3, FR Köln, KM 84,200, Gemarkung Montabaur Verkehrsunfall mit verletzten Personen zwischen drei Lkw

Polizeiautobahnstation Montabaur (ots)

Am Mittwochvormittag, gegen 11:10 Uhr, kam es auf der BAB 3 in FR Köln, KM 84,200 Gemarkung Montabaur, zu einem Verkehrsunfall zwischen insgesamt drei Lastkraftwagen. Der erste der drei in Reihe fahrenden Lkw, auf dem rechten Fahrstreifen, musste verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen, was der zweite Lkw-Fahrer zu spät bemerkte und auffuhr. Dies wiederum nahm der dritte Lkw in Folge zu spät wahr und fuhr seinerseits auf den zweiten Lkw auf.

Hierdurch wurde der 45-jährige Fahrer aus dem mittleren Lkw eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug gerettet werden. In Folge wurde er durch einen Rettungshubschrauber abtransportiert.

Der 44 Jahre alte hintere Lkw-Fahrer wurde leichtverletzt ins Krankenhaus gebracht.

Die Autobahn musste in FR Köln für ca. drei Stunden vollgesperrt werden. Die Bergungsarbeiten dauerten bis ca. 16:30 Uhr an, sodass solange lediglich ein Fahrstreifen freigegen werden konnte.

Es bildete sich Rückstau bis zur Anschlussstelle Limburg. Die Verkehrsbeeinträchtigung dauert zur Zeit noch an. Die Fahrbahn ist in Gänze wieder freigegeben. Neben der Rettungshubschrauber waren Kräfte des Rettungsdienstes, der Feuerwehr sowie die Polizeihubschrauber im Einsatz.

Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizeiautobahnstation Montabaur zu melden: 02602 / 9327 0 pastmontabaur@polizei.rlp.de

