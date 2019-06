Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Vorderes Kennzeichen gestohlen, Bierdieb ergreift die Flucht, Einbruch in Gartenhütte, Kennzeichendiebstahl, Einbruch in Sportlerheim

Vogelsberg (ots)

Medieninformation vom 18.06.2019

Vorderes Kennzeichen gestohlen Aantrifttal/Vockenrod - Von einem VW/Golf stahlen unbekannte Täter zwischen Sonntag (16.6.) und Montag (17.6.) in der Straße "Grüner Weg" im Antrifttaler Ortsteil Vockenrod das vordere Kennzeichen HR-SJ 223. Die Tat ereignete sich zwischen 19 Uhr und 7 Uhr. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Bierdieb ergreift die Flucht Lauterbach - Ein unbekannter Dieb drang am heutigen Dienstagmorgen (18.6.), gegen 1:45 Uhr, auf bislang unbekannte Weise in ein Gebäude der Lauterbacher Brauerei ein und wollte gerade eine Tragetasche mit acht Flaschen Bier sowie ein Präsent entwenden. Ein Mitarbeiter erwischte den Langfinger jedoch bei seinem Vorhaben. Der Unbekannte ergriff daraufhin sofort die Flucht und rannte durch einen Notausgang in Richtung der Straße "Cent" davon. Die Beute musste er am Tatort zurücklassen. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Rufnummer (0 66 41) 97 10 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Einbruch in Gartenhütte Schlitz - In eine Gartenhütte brachen Unbekannte zwischen dem 2. Mai und 17. Juni im Heidbergweg ein. Sie hebelten ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt, entwendet wurde jedoch nichts. Es entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet der Polizeiposten Schlitz unter der Rufnummer (0 66 42) 16 47 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Kennzeichendiebstahl Romrod - Unbekannte Täter entwendeten zwischen Freitag (14.6.), 16 Uhr und Samstag (15.6.), 11:45 Uhr von einem grünen Opel/Zafira die beiden Kennzeichen VB-CM 1412. Die Diebe montierten die Zulassungsschilder ab und nahmen diese mit. Hinweise zu der Straftat erbittet die Kriminalpolizei Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Einbruch in Sportlerheim Freiensteinau/Nieder-Moos - In das Vereinsgebäude des Sportverein Nieder-Moos brachen unbekannte Täter zwischen Sonntag (16.6.), 16 Uhr und Montag (17.6.), 16:45 Uhr ein. Über eine Tür verschafften sie sich gewaltsam Zutritt in das Gebäude. Anschließend entwendeten sie aus dem Gastraum einen Beamer, einen Receiver sowie einen Verstärker. Das Diebesgut hat einen Wert von circa 3.000 Euro. Der verursachte Sachschaden dürfte bei der gleichen Summer liegen. Hinweise zu der Straftat erbittet die Kriminalpolizei Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Wolfgang Keller, PHK Pressesprecher

