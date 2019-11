Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heddesheim - Nach Kohlenmonoxid Alarm wurde Hochhaus geräumt

Mannheim (ots)

Am 31.10.2019, gg. 21.45 Uhr, wollte eine RTW-Besatzung in Heddesheim ein Hochhaus in der Lessingstraße wegen eines medizinischen Notfalls betreten. Im Hochhaus gaben die Melder der RTW Besatzung einen CO Alarm. Da die erhöhte Kohlenmonoxidkonzentration im gesamten Hochhaus festzustellen war, musste das Hochhaus mit den insgesamt 69 Bewohnern geräumt werden. Einige evakuierte Personen wurden in einer naheliegenden Gaststätte untersucht. Nachdem später festgestellt wurde, dass sich die erhöhte Konzentration nur am Fahrstuhlschacht ergab, wurde die Räumung unterbrochen. Ansonsten wurden nur niedrige Werte gemessen. Insgesamt wurde bei 3 Bewohnern eine akute CO-Vergiftung festgestellt, so dass sie in ein Krankenhaus verbracht wurden. Bei einer 4. Person reichte eine ambulante Behandlung aus. Kurz vor 01 Uhr in der Nacht war der Einsatz beendet und die Bewohner konnten nach Lüftung des Gebäudes durch die Feuerwehr wieder in ihre Wohnungen zurück. Die Freiwilligen Feuerwehren Heddesheim (drei Fahrzeuge), Ilvesheim (drei Fahrzeuge) und Ladenburg (ein Fahrzeug) sowie die Rettungsdienste waren mit einer hohen Anzahl von Kräften vor Ort. Auch der Bürgermeister der Gemeinde Heddesheim, Herr Kessler, begab sich an den Einsatzort. Bei der Suche nach der Ursache für das Entstehen des Kohlenmonoxids konnte ein defektes Rohr an der Heizungsanlage festgestellt werden, wodurch Abgase in Richtung Fahrstuhl gelangten. Die Kriminalpolizei hat diesbezüglich die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Berthold Kullik, PvD

Telefon: 0621 174-0

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell