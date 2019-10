Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Roller aufgefunden und sichergestellt - Polizei sucht den Eigentümer! - Bild abrufbar

Weinheim (ots)

Bereits am Samstag, den 14.09.2019 wurde der Polizei in der Stettiner Straße ein abgemeldeter Peugeot Roller gemeldet. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass das Schloss des Rollers erheblich beschädigt war, was darauf hindeuten könnte, dass das Fahrzeug entwendet und an der Örtlichkeit abgestellt worden war. Das Kraftrad wurde sichergestellt und mit zum Polizeirevier Weinheim genommen.

Da der bisherige Eigentümer nicht ausfindig gemacht werden konnte, sucht die Polizei nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise im Zusammenhang mit dem Roller geben können.

Diese sowie der Eigentümer des Kraftrades, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim unter Tel.: 06201/1003-0 zu melden.

