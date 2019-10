Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Sandhofen: Über Leiter auf Balkon geklettert und in Wohnung eingedrungen - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Am Mittwoch, zwischen 7:45 Uhr und 16:30 Uhr, kam es in der Straße "Entennest" zu einem Wohnungseinbruch. Ein bislang unbekannter Täter kletterte vermutlich über eine Leiter auf den Balkon der betroffenen Wohnung und hebelte dort die Tür zur Küche auf. Nachdem er in der Küche mehrere Schubladen durchsucht hatte, verschaffte er sich gewaltsam Zutritt zu einem weiteren Zimmer und durchwühlte dort sämtliche Schränke. Derzeit steht fest, dass der Unbekannte bei seiner Flucht einen Laptop im Wert von mehreren hundert Euro mitgehen ließ. Ob noch weitere Wertgegenstände gestohlen wurden, ist noch unklar.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter Tel.: 0621/174-4444 in Verbindung zu setzen.

