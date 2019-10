Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Sandhofen: Autofahrer kollidiert beim Abbiegen mit Ampelmast - Fahrzeug total beschädigt

Mannheim (ots)

Ein 26-jähriger Mercedes-Fahrer kollidierte am Mittwochabend, gegen 20:45 Uhr, in der Frankenthaler Straße mit einem Ampelmast. Der Mann bog mit seinem Sprinter von der Karl-Imhoff-Straße nach links in Richtung Lampertheim ab und kam aus Unachtsamkeit von der Fahrbahn ab. Er überfuhr eine Verkehrsinsel und prallte dort gegen die Ampel, welche massiv beschädigt wurde. Auch der Sprinter des Mannes wurde bei dem Aufprall so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. An ihm entstand Totalschaden. Verletzungen zog sich der 26-Jährige aber glücklicherweise nicht zu.

