Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Rohrbach: Nach Auseinandersetzung in Supermarkt am 12.10.2019 sucht die Polizei Zeugen

Heidelberg (ots)

Bereits am Samstag, den 12.Oktober, kam es in einem Supermarkt in der Hertzstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei dem ein 12-Jähriger verletzt wurde. Demnach soll das Kind im Einkaufszentrum aufgrund seines Verhaltens aufgefallen sein. Als Mitarbeiter des Marktes eingriffen, soll es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein, bei dem der Junge verletzt wurde. Die Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Süd haben bereits die Ermittlungen aufgenommen und suchen in diesem Zusammenhang nach weiteren Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich unter 06221 381518 an die Ermittler zu wenden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dennis Häfner

Telefon: 0621 174-1109

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell