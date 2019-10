Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Männer erbeuten Bargeld durch Wechseltrickbetrug - Zeugen gesucht!

Sinsheim (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am Mittwochnachmittag in einer Chocolaterie in der Hauptstraße ereignet hat. Zwei unbekannte Männer betraten gegen 15:20 Uhr den Laden und wollten eine Praline kaufen. Einer der beiden Männer legte der Kassiererin einen 50-Euro-Schein hin. Danach entschloss er sich jedoch mit einem Euro zu bezahlen, weshalb die Angestellte ihm den Geldschein wieder zurückgab. Der Unbekannte verwickelte die Frau in ein Gespräch und bat sie dann, den 50-Euro-Schein zu wechseln. Als sie ihm das Wechselgeld überreichte und dafür den 50-Euro-Schein zurückforderte, gab der Mann an, dass sie den Schein bereits in die Kasse gelegt hätte. Anschließend verließ das Duo mit dem Wechselgeld den Laden und ging in unbekannte Richtung davon.

Die Männer wurden wie folgt beschrieben:

1.Person: ca. 1,85 m groß, etwa 30-35 Jahre alt, stämmig, breit gebaut, kurze schwarze hoch gegelte Haare, braune Augen, eine etwas breitere Nase, bekleidet mit einem blauen Oberteil und einer silbernen Kette. Im Nacken hatte er ein Tattoo evtl. ein Schriftzug oder ein Kreuz. Er hatte ein gepflegtes Äußeres.

2.Person: ca. 1,80 m groß, etwa 30-35 Jahre alt, rundes Gesicht, kurze schwarze Haare, bekleidet mit weißem Oberteil.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den beschriebenen Personen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim unter Tel.: 07261/690-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadine Maier

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell