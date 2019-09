Polizei Gütersloh

POL-GT: Versuchter Raub nach Geldabhebung scheitert - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Ein 51-jähriger Gütersloher will in der Sonntagnacht (08.09., 00.19 Uhr) am Geldautomaten der Volksbank an der Friedrich-Ebert-Straße Bargeld abheben.

Schon beim Betreten der Bankfiliale fallen ihm zwei männliche Personen auf, die sich in der Nähe des Eingangsbereiches aufgehalten haben. Eine dritte männliche Person habe ebenfalls den Bankraum betreten.

Als der Gütersloher anschließend das Bargeld abhebt wird er von den zuvor beobachteten zwei männlichen Personen mit den Worten "Geld, Geld" in das Gebäude zurückgedrängt. Weiterer Drohungen soll es nicht gegeben haben.

Der Aufforderung zur Herausgabe des Geldes sei der Mann nicht nachgekommen, sondern konnte sich anschließend in Richtung Hauptbahnhof in Sicherheit bringen.

Von hier aus alarmierte er anschließend die Polizei.

Die unbekannten Täter seien nach dem versuchten Raub die Kaiserstraße zu Fuß in nördliche Richtung geflohen.

Die Beschreibung der Täter konnte wie folgt abgegeben werden:

Alle drei Täter sollen ein südländisches Aussehen gehabt haben. Alle Täter sollen kurze schwarze Haare gehabt haben und sollen im Alter zwischen 17 - 25 Jahren gewesen sein. Zur Größe kann gesagt werden, dass alle Täter ca. 1,70 m groß gewesen sein sollen. Weiterhin sollen zwei der Täter mit grauen Kapuzenpullovern und der dritte Täter mit einem weißen Kapuzenpullover bekleidet gewesen sein.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

