Polizei Gütersloh

POL-GT: Zeuge beobachtet Unfallflucht und notiert sich Kennzeichen

Gütersloh (ots)

Steinhagen (JP) - Am Sonntagnachmittag (08.09., 16.30 Uhr) befuhr ein unbekannter Bulli-Fahrer die Brucknerstraße in Fahrtrichtung Gluckstraße und beschädigte beim Vorbeifahren einen in gleicher Fahrtrichtung parkenden Fiat 500.

Im Anschluss an den Zusammenstoß flüchtete der Bulli-Fahrer vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen und eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den Zusammenstoß, notierte sich das Kennzeichen und verständigte die Fiat-Halterin.

Bei dem unfallflüchtigen Bulli handelt es sich um ein Firmenfahrzeug.

Die Ermittlungen wurden eingeleitet und dauern an.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell