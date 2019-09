Polizei Gütersloh

POL-GT: Junger Räuber überfällt Tankstelle

Gütersloh (ots)

Gütersloh (LG)- Am Samstagabend wurde der Polizeileitstelle um 20.47 Uhr ein Raubüberfall auf eine Avia-Tankstelle an der Berliner Str. Ecke Carl-Miele-Straße in Gütersloh gemeldet. Ein jugendlicher maskierter Räuber kam zur Tatzeit in den Verkaufsraum der Tankstelle, bedrohte den allein anwesenden angestellten mit einem Messer und forderte Geld. Unter dem Eindruck der Drohung mit dem Messer händigte der 34-jährige Geschädigte einen geringen Geldbetrag aus, woraufhin der Täter die Tankstelle verließ und in Richtung Scharnhorststraße weglief. Der Angestellte konnte den Täter wie folgt beschreiben: zirka 160 cm groß, bekleidet mit einem grauen Kapuzenpullover und einer dunklen Jeanshose. Das Gesicht war mit einem grünen Tuch maskiert. Der Räuber war mit einem großen Küchenmesser mit blauen Griff bewaffnet. Nur wenige Minuten nach der Tat konnte der flüchtige Täter von zivilen Polizeikräften unweit des Tatorts festgenommen werden. Die Beute aus dem Überfall wurde sichergestellt, das Tatmesser hatte der Räuber auf der Flucht weggeworfen. Bei dem jungen Täter handelt es sich erneut um den 14-jährigen, welcher am Morgen eine Bäckerei in der Gütersloher Innenstadt überfallen hat. Er wurde in das Polizeigewahrsam eingeliefert und durch Beamte der Kriminalwache vernommen. Der dringend Tatverdächtige wurde durch die Kriminalpolizei einem Richter vorgeführt, welcher die Untersuchungshaft anordnete.

