Polizei Gütersloh

POL-GT: Anhänger eines Treckers kippt bei starkem Regen um

Gütersloh (ots)

(RB) - Harsewinkel - Am Samstagnachmittag, gegen 16.47 Uhr befuhr ein 18-jähriger Harsewinkler mit einem Trecker-Anhängergespann die Bussemasstraße in Harsewinkel wobei der Anhänger des Gespanns umkippte. Der junge Mann befuhr die Bussemasstraße aus Richtung Max-Planck-Straße kommend in Richtung Marienfeld. Auf gerader Strecke geriet der Anhänger auf Grund starken Regens ins Schleudern. Der Fahrzeugführer versuchte dies durch Gegenlenken auszugleichen, wodurch sich der Anhänger noch mehr aufschaukelte. Im weiteren Verlauf fuhr das Zugfahrzeug in den linken Straßengraben. Der Anhänger, welcher mit Mais beladen war kippte um und blieb quer auf der Fahrbahn liegen. Zum Glück wurde durch den Unfall niemand verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 4000,- Euro. Der Anhänger musste durch einen Krahn wieder aufgerichtet werden.

