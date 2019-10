Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Einbruch in Räumlichkeiten der Stadtverwaltung - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

In die Räumlichkeiten der Stadtverwaltung im Stadthaus in N1 brachen bislang Unbekannte am Dienstagabend, zwischen 22 Uhr und 23:55 Uhr, ein. Die Täter waren auf unbekannte Art und Weise in das Obergeschoss des Stadthauses gelangt und hatten dort insgesamt drei Türen aufgebrochen. Sie durchwühlten in den Räumlichkeiten sämtliche Schränke, entwendeten aber offenbar keine Wertgegenstände. Die Höhe des Sachschadens steht bislang noch nicht fest.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter Tel.: 0621/1258-0 in Verbindung zu setzen.

