Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Handdruckmelder ausgelöst

Sprockhövel (ots)

Am Dienstag wurde die Feuerwehr Sprockhövel gegen 10.00 Uhr zu einer Schule an der Geschwister-Scholl-Straße gerufen. Dort war über einen Handdruckmelder der Alarm ausgelöst worden. Ein Trupp ging zur Erkundung in das Gebäude vor. Es konnte jedoch weder ein Feuer noch eine Rauchentwicklung festgestellt werden. Gegen 10.40 Uhr wurde daraufhin der Einsatz beendet.

