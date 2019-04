Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Baucontainer aufgebrochen

Böllenborn (ots)

Auf einer Baustelle an der B 427, Einmündung zur L 492 wurden in der Zeit von 26.04.19 bis 29.04.19, zwei Container aufgebrochen. An beiden Containern wurden die Sicherheitsschlösser entfernt und sich so Zutritt in den Innenraum verschafft. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt. Wer Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern machen kann, soll sich unter Telefon 06343-9334-0 oder per email unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern melden.

Polizeiinspektion Bad Bergzabern

