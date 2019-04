Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Versuchter Einbruch in Cafe

Bad Bergzabern (ots)

Am Samstagnachmittag wurde in der Zeit zwischen 14.00 - 18:30 Uhr versucht, die Eingangstür zu einem Cafe in der Kurtalstraße in Bad Bergzabern aufzuhebeln. Trotz mehrerer Hebelansätze hielt die Schiebetür stand. Hinweise zu dem Täter oder zu verdächtigen Personen bitte an die Polizei in Bad Bergzabern, Tel. 06343 93340.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Bergzabern



Telefon: 06343 93340

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell