Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Feuerwehr sichert Hubschrauberlandung ab

Sprockhövel (ots)

Am Freitag rückte die Feuerwehr Sprockhövel gegen 10.45 Uhr zur Sicherung einer Hubschrauberlandung in die Langenbruchstraße aus. Ein Patient musste mit dem Hubschrauber in Krankenhaus verbracht werden. Der Rettungsdienst ist noch beim Transport des Patienten zum Hubschrauber unterstützt worden. 11.30 Uhr war der Einsatz für die 7 Einsatzkräfte, die mit zwei Fahrzeugen ausgerückt sind, beendet.

