Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Ein Verletzter und vier beschädigte Autos nach Unfall in Bismarck

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bismarckstraße sind gestern Nachmittag, 27. November 2019, eine Person verletzt und insgesamt vier Pkw beschädigt worden. Eine 43-jährige Gelsenkirchenerin fuhr mit ihrem Auto gegen 15.45 Uhr aus einer Grundstücksausfahrt auf die Bismarckstraße. Dort kollidierte sie mit dem Fahrzeug eines 19-jährigen Gelsenkircheners, der auf der Bismarckstraße in Richtung Norden fuhr. Das Fahrzeug der 43-Jährigen wurde gegen ein parkendes Auto geschleudert, der Pkw des 19-Jährigen geriet durch den Zusammenprall in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem Auto eines 46-jährigen Gelsenkircheners. Der Wagen des jungen Mannes war nicht mehr fahrbereit. Ein Rettungswagen brachte ihn zur Behandlung in ein örtliches Krankenhaus. Insgesamt entstand ein Sachschaden von circa 20.000 Euro. Während der Verkehrsunfallaufnahme sperrte die Polizei die Unfallörtlichkeit.

