Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Beim Abbiegen kollidiert.

Lippe (ots)

Am Sonntagabend übersah eine 68-jährige Autofahrerin beim Abbiegen von der Schötmarschen Straße auf die Friedrich-Petri-Straße einen vorfahrtberechtigten Renault Twingo. Gegen 19:40 Uhr fuhr der 29-jährige Twingo-Fahrer mit einem 1-jährigen Kind im Wagen auf der Schötmarschen Straße in Richtung Waddenhausen, als der entgegenkommende VW Golf der 68-Jährigen gegen seinen Wagen prallte. Mit dem Rettungswagen wurden der 29-Jährige und das Kind ins Krankenhaus gebracht. Beide hatten sich bei dem Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden liegt bei rund 4500 Euro. Zeugen des Unfalls melden sich bitte beim Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen unter der Telefonnummer 05222 98180.

