POL-LB: Bönnigheim: Zeugen nach Einbruch gesucht; Vaihingen an der Enz: 80-Jähriger mit billiger Uhr betrogen

Bönnigheim: Zeugen nach Einbruch gesucht

Zwischen Sonntag, 23:00 Uhr, und Montag, 6:00 Uhr, kam es in Bönnigheim in der Kirchheimer Straße zu einem Einbruch in ein dortiges Betriebsgebäude. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich Zugang und entwendete eine Kasse mit circa 300 Euro Bargeld. Durch den Einbruch entstand ein Sachschaden von circa 500 Euro. Der Polizeiposten Bönnigheim nimmt unter Tel. 07143 22414 Zeugenhinweise entgegen.

Vaihingen an der Enz: 80-Jähriger mit billiger Uhr betrogen

Am Montag gegen 9:15 Uhr wurde ein 80-Jähriger auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Vaihingen an der Enz in der Einsteinstraße von einem bislang unbekannten Täter angesprochen. Durch eine geschickte Gesprächsführung erschlich sich der Täter das Vertrauen des 80-Jährigen. In der Folge begaben sich beide zu dem Senior nach Hause, wo der Täter ihm dann eine Uhr für 800 Euro verkaufte. Danach verabschiedete sich der Unbekannte schnell und fuhr mit einem ebenfalls unbekannten Begleiter in einem blauen Kleinwagen davon. Bei der Anzeigenerstattung konnte dann festgestellt werden, dass die verkaufte Uhr nur circa 50 Euro wert ist. Der Unbekannte wird als circa 45 alt beschrieben. Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz bitte Zeugen des Vorfalls oder Personen, die ebenfalls Opfer des Mannes wurden, sich unter der Tel. 07042 941 0 zu melden.

