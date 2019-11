Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Versuchter Einbruch, Täter mit roter Jacke flüchtet. Wer hat was gesehen?

Sinsheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitag gegen 20.45 Uhr verständigte eine aufmerksame Zeugin die Polizei, dass sie gerade zwei oder drei bislang unbekannte Personen dabei beobachtet hätte, wie sie einen Holzzaun in der Kloster-Lorsch-Straße eingetreten und in Richtung Alte Waibstadter Straße geflüchtet seien. Beim Eintreffen der Funkwagenbesatzungen trafen die Beamten auf die Hauseigentümer, die gerade nach Hause kamen. Bei einer Nachschau stellten diese fest, dass eine Fensterscheibe eingeschlagen war und ein Schaden am Zaun entstanden war. Offensichtlich versuchten die Unbekannten in das Haus einzubrechen, drangen aber nicht in dieses vor.

Einer der Flüchtenden soll eine rote Jacke getragen und eine Sporttasche mit sich geführt haben.

Zeugen, denen die Täter auffielen und Hinweise auf deren Verbleib geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter 0621 174 4444 zu melden.

