Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Schönau: Pkw-Brand aufgrund technischer Ursache

Mannheim (ots)

Am Freitagmittag kam es kurz nach 14 Uhr zu einem Pkw-Brand in der Johann-Schütte-Straße. Der Citroen wurde wenige Minuten zuvor vom Besitzer am Fahrbahnrand abgestellt. Kurze Zeit später kam es zu einem Brandausbruch im Bereich des Motors. Dieser breitete sich schnell auch auf das Fahrzeuginnere aus. Durch das schnelle Eingreifen der Berufsfeuerwehr konnte ein vollständiges Ausbrennen verhindert werden. Erste Ermittlungen ergaben, dass ein techn. Defekt ursächlich für den Brand war. Am Citroen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Durch das Feuer ausgelaufene Betriebsmittel, wurden durch eine Fachfirma beseitigt.

