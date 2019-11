Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Polizei zieht Fazit zur Halloween Nacht

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zum Morgen des ersten Novembers zieht die Polizei Mannheim ein Fazit der Halloween Nacht. In einem Dutzend Fälle rückten die Polizeibeamtinnen und -beamten des Polizeipräsidiums Mannheim wegen Ruhestörungen oder groben Unfugs aus, um für Ordnung zu sorgen. Bislang wurden drei Fälle von Sachbeschädigungen durch Eierwürfe auf Hausfassaden polizeilich bekannt, zwei davon in Ladenburg und einer in Mannheim. Aus polizeilicher Sicht handelte es sich im Vergleich zum Vorjahr damit um eine eher ruhige Halloween Nacht, sodass eine insgesamt positive Bilanz gezogen wird.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Maik Domberg

Telefon: 0621 174-0

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell