Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg - Handschuhsheim : Brand in Heidelberger Tierpension; zwei Hunde umgekommen

Heidelberg - Handschuhsheim (ots)

Am Donnerstagabend kam es aus bislang ungeklärten Gründen zu einem Brand in einer Tierpension in der Tiergartenstraße in Heidelberg-Handschuhsheim. Das Feuer war gegen 18.15 Uhr von Passanten bemerkt worden. Die sofort alarmierte Berufsfeuerwehr Heidelberg konnte den Brand löschen. Die in Brand geratenen Gebäudeteile, in welchen die Tiere untergebracht waren, wurden durch das Feuer völlig zerstört. Ein in einer Stallbox untergebrachtes Pony konnte gerade noch rechtzeitig durch die Pächterin in Sicherheit gebracht werden. Zwei untergebrachte Hunde konnten nicht mehr gerettet werden. Nach Beendigung der Löscharbeiten mussten Teile des restlichen Gebäudes insbesondere des Daches abgetragen werden. Ein Großteil des Gebäudes ist einsturzgefährdet. Der Sachschaden wird auf ca. 20.000 EUR geschätzt. Die Brandursache ist noch unklar. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Ulrich Auer

Telefon: 0621 174-0

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell