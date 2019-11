Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen

Rhein-Neckar-Kreis: Brandsatz vor Shisha-Bar geworfen; keine Personen verletzt

Leimen / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am späten Donnerstagabend, dem 31.10.2019, gegen 23:30, Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter in der Innenstadt in Leimen ein Brandsatz vor einem Lokal ausgebracht. Das Feuer wurde durch die anwesenden Gäste der Bar bemerkt und selbstständig gelöscht. Verletzt wurde niemand, es entstand lediglich Sachschaden an den Treppenstufen. Zeuge hatten mehrere Personen beobachtet, die vom Tatort weggelaufen sind. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter Tel. 0621/174-4444 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim



Ulrich Auer

Telefon: 0621 174-0

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell