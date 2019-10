Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 16. Oktober 2019:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Dienstag, 15.10.2016, gegen 16:35 Uhr

Ein 88-jähriger Radfahrer ist am Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Demnach war der Radfahrer auf der Kreisstraße 68, Ziegelei, in Richtung Wolfenbüttel auf dem dortigen Radweg unterwegs. An der Unfallstelle wechselte er offenbar ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten vom Radweg auf die Fahrbahn. Ein in gleicher Richtung fahrender 25-jähriger Autofahrer konnte nicht rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Radfahrer auf. Hierdurch stürzte der Radfahrer zu Boden und verletzte sich dabei schwer, nicht lebensgefährlich. Er musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

Dahlum: Verkehrsunfall, zwei verletzte Personen

Dienstag, 15.10.2019, gegen 19:00 Uhr

Offenbar weil er ohne Licht unterwegs war, übersah am Dienstagabend eine 41-jährige Autofahrerin, einen bevorrechtigten 17-jährigen Kleinkraftradfahrer. Die 41-Jährige beabsichtigte demnach in Dahlum im Kreuzungsbereich Hauptstraße / Elmstraße nach links abzubiegen. Hierbei kam es zum dann Zusammenstoß mit dem Kleinkraftrad. Durch den Unfall verletzten sich beide Fahrzeugführer leicht und wurden mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 3500 Euro geschätzt.

