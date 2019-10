Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 15.10.2019

Peine (ots)

Einbruch in Wohnhaus

Zwischen Samstag, 16:00 Uhr, und Montag, 10:30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Eckergarten" in Ilsede ein. Über eine Terrassentür verschafften sich die Täter Zutritt in das Wohnhaus. Hier entwendeten sie Schmuck und Bargeld, bevor sie in unbekannte Richtung flüchteten. Zur Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Einbruch auf Firmengelände

Ein Firmengelände in der Straße "Ackerköpfe" in Mehrum war das Ziel von bislang unbekannten Tätern. Diese brachen auf dem Gelände mehrere LKW auf und entwendeten aus dem Fahrzeuginneren Schlüssel. Außerdem wurde die Scheibe eines Containers eingeschmissen. Entwendet wurde hieraus nach ersten Erkenntnissen nichts. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 1.000 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren einen in der Dollberger Straße in Edemissen am Fahrbahnrand abgestellten Opel Crossland. Nach dem Unfall entfernte sich der Fahrer vom Unfallort, ohne sich um den von ihm angerichteten Schaden in Höhe von ca. 5.000 Euro zu kümmern.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Edemissen, Telefon 05176/976740, in Verbindung zu setzen.

