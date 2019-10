POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 14.10.2019

Polizei Salzgitter

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 14.10.2019

Peine (ots)

Auseinandersetzung zwischen Personengruppen

Am späten Samstagabend, gegen 23:00 Uhr, kam es an der Ecke Werderstraße/ Bodenstedtstraße in Peine zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen mit Migrationshintergrund, an der ca. 35 Personen beteiligt waren.

Beim Eintreffen der ersten Polizeikräfte flüchteten die Personen in unterschiedliche Richtungen. Bei 13 Personen konnten durch die Polizei Identitätsfeststellungen durchgeführt werden.

Zum Motiv der Streitigkeiten gibt es aktuell keine Erkenntnisse. Auch ist nichts über etwaige Verletzungen bekannt.

Die Ermittlungen wurden aufgenommen und laufen derzeit.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Peine, Telefon 05171/ 9990, in Verbindung zu setzen.

