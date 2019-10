Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom 14.10.2019

Salzgitter (ots)

PKW zerkratzt Am Sonntag, in der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 17:45 Uhr, zerkratzen bislang unbekannte Täter die linke Fahrzeugseite eines im Martinweg in Salzgitter abgestellten Renault. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 2.000 Euro.

Verkehrsunfall

Am Sonntag, gegen 11:00 Uhr, ereignete sich auf der Danziger Straße in Salzgitter-Thiede ein Verkehrsunfall. Ein 34-jähriger Salzgitteraner befuhr die Danziger Straße in Richtung Friedrichshöhe. In der dortigen S-Kurve verlor der Salzgitteraner aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen BMW. Das Fahrzeug stieß gegen einen Straßenbaum und geriet anschließend auf das angrenzende Feld. Dem 34-jährigen gelang es, von dem Feld wieder auf die Straße zu fahren. Anschließend setzte er seine Fahrt fort und fuhr zu seiner Wohnanschrift. Erst im Nachhinein meldete er den Unfall an die Polizei. Der Salzgitteraner wurde bei dem Unfall nicht verletzt, es entstand allerdings ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Die Polizeibeamten leiteten ein Strafverfahren wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein.

Rückfragen bitte an:



Polizei Salzgitter

Pressestelle



Telefon: 05341/1897104

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell