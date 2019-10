Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht des Polizeikommissariats Peine vom 13. Oktober 2019

Versuchter Einbruch in Lagerhalle

In der Nacht zu Freitag versuchten bisher nicht bekannte Personen in eine Lagerhalle in Edemissen, an der Eddesser Straße einzudringen. Das Rolltor widerstand jedoch den Versuchen es zu öffnen, so dass die Unbekannten unverrichteter Dinge wieder abzogen. Der Sachschaden liegt bei ca. 500 Euro.

Verkaufsstand aufgebrochen

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde in Schmedenstedt, Alte Landstraße, ein dort aufgestellter Kartoffelverkaufsstand von einer unbekannten Person aufgebrochen und das dort vorhandene Bargeld in unbekannter Höhe entwendet.

Einbruch in Bäckerei

In der Zeit von Samstagnachmittag bis Sonntagnacht wurde in Hohenhameln, auf der Marktstraße in eine dortige Bäckerei eingebrochen. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Die bisher bekannte Schadenshöhe liegt bei ca. 300 Euro.

Einfamilienhaus durchwühlt

Am Samstag, in der Zeit von 19:30 Uhr bis 22:00 Uhr drangen Unbekannte über eine Nebeneingangstür in ein Einfamilienhaus in Adenstedt, Kampstraße ein. Im Haus durchsuchten sie diverse Räumlichkeiten und entwendeten Schmuck in unbekannter Schadenshöhe.

Sachbeschädigung an Pkw

Am Donnerstag wurde in Peine auf dem Lehmkuhlenweg ein dort abgestellter Pkw EOS von unbekannten Personen beschädigt. Der oder die Unbekannten beschädigten den Pkw an der Frontscheibe und auf der Motorhaube, wobei ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000,- entstand.

Funkstreifenwagen der Polizei beschädigt

Am Samstagabend, gegen 00:30 Uhr, wurde in Peine, Neue Teichstraße, ein Streifenwagen der Polizei beschädigt. Die Beamten hatten den Streifenwagen vor einem Grundstück abgestellt gehabt, weil sie dort zu einem Einsatz gerufen worden waren. Als sie im Anschluss daran wieder zu dem Streifenwagen zurückkehrten, stellten sie fest, dass der Außenspiegel abgetreten und eine Delle in die Motorhaube geschlagen worden war. Die Schadenshöhe beträgt ca. 1.500,- Euro

Verkehrsunfallfluchten

Am Freitag, in der Zeit von 03:45 Uhr bis 12:05 Uhr, wurde in Hohenhameln, Ackerköpfe, auf dem Parkplatz der Firma Trinks, ein dort abgestellter Pkw Audi von einem anderen Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Ein-/oder Ausparken beschädigt. Über die Schadenshöhe liegen keine Erkenntnisse vor.

Eine weitere Unfallflucht ereignete sich am Donnerstag in der Zeit von 18:00 Uhr bis 19:30 Uhr in Ilsede auf der Gerhard-Lukas-Straße. Dort wurde ein Pkw Mazda beim Ausparken von einem anderen Pkw beschädigt. Die Schadenshöhe liegt bei ca. 2.000,- Euro.

In beiden Fällen entfernten sich die Verursacher unerlaubt von Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Fahrten unter Alkoholeinfluss

Am Samstagnachmittag und in der Nacht zu Sonntag wurden von der Polizei drei Fahrzeugführer angehalten und kontrolliert, die unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken ein Fahrzeug führten.

In Peine, Gröpern wurde gegen 17:15 Uhr ein 50-jähriger Radfahrer angehalten, der die Fußgängerzone in Schlangenlinien befuhr. Ein Alkotest ergab einen AAk-Wert von 1,53 Promille. Auf der Wiesenstraße in Peine wurde um 02:45 Uhr ein 24-Jähriger mit seinem Pkw überprüft, der einen AAK-Wert von 0,96 Promille hatte. In beiden Fällen wurde den Betroffenen eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Um 01:00 Uhr wurde auf der Marktstraße in Peine ein weiterer Pkw-Fahrer (62 Jahre) angehalten und kontrolliert, wobei ebenfalls ein Alkoholeinfluss festgestellt wurde. Bei ihm lag der AAK-Wert bei 0,76 Promille. Auch hier wurde die Weiterfahrt untersagt.

