Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Samstag, 12. Oktober 2019:

Salzgitter (ots)

Salzgitter: Widerstand gegen Polizeibeamte

Freitag, 11.10.2019, gegen 22:40 Uhr

Am Freitagabend wurden Polizeibeamte nach Salzgitter Fredenberg in die Einsteinstraße gerufen. Hier sollte ein Mann auf einem Balkon einer Wohnung stehen und lauthals herumschreien. Auf Klingeln öffnete der 26-jährige Mann und bedrohte die eingesetzten Polizeibeamten mit einem Messer. Er konnte durch die Einsatzkräfte unter Kontrolle gebracht und im Anschluss in das Polizeigewahrsam gebracht werden. Der 26-Jährige wurde am Samstagmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser verfügte auch aufgrund einer mutmaßlichen psychischen Erkrankung eine Unterbringung in einer Klinik. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Die eingesetzten Polizeibeamten blieben glücklicherweise unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Frank Oppermann

Polizei Salzgitter

Pressestelle



Telefon: 05341/1897104

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell