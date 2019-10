Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom Freitag, 11. Oktober 2019:

Peine (ots)

Groß Ilsede: Mofafahrer mit 1,13 Promille unterwegs

Donnerstag, 10.10.2019, gegen 13:25 Uhr

Am Donnerstagmittag kontrollierte eine Streife der Polizei Peine einen 57-jährigen Mofafahrer in der Straße Winkel in Groß Ilsede. Hierbei stellten die Beamten eine deutliche Alkoholbeeinflussung beim Fahrer fest. Der anschließende Alkoholtest ergab einen Wert von 1,13 Promille. Eine Blutprobenentnahme sowie die Einleitung eines Strafverfahrens waren die Folgen.

Peine: Lack eines PKW zerkratzt

Montag, 07.10.2019, 18:00 Uhr, bis Dienstag, 08.10.2019, 16:45 Uhr

Zwischen Montagabend und Dienstagabend zerkratzte ein bislang unbekannter Täter den Lack an der Beifahrerseite eines zum Parken in der Hinrich-Wilhelm-Kopf-Straße in Peine abgestellten PKW Nissan. Der entstandene Sachschaden wird auf zirka 1500 Euro geschätzt. Hinweise: 05171 / 999-0.

