POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Freitag, 11. Oktober 2019:

Salzgitter (ots)

Salzgitter: Radfahrer flüchtet vor Polizeikontrolle

Freitag, 11.10.2019, gegen 01:30 Uhr

Ein bis dahin unbekannter Radfahrer, der mit dem Fahrrad in der Straße Zum Salzgittersee unterwegs war, sollte am frühen Freitagmorgen von einer Streife der Polizei kontrolliert werden. Nachdem der Radfahrer die Streife bemerkt hatte, versuchte er sich der Kontrolle zu entziehen, indem er plötzlich umdrehte und versuchte davonzufahren. Letztendlich konnte er durch die Streife auf einem nahegelegenen Parkplatz angehalten werden. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 19-jährige Radfahrer mutmaßlich Betäubungsmittel konsumiert und auch mitgeführt hat. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet, die Ermittlungen dauern an.

Salzgitter Bad: Aufbruch eines Geräteschuppens

Dienstag, 08.10.2019, 16:00 Uhr, bis Donnerstag, 10.10.2019, 15:00 Uhr

Unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen Dienstagnachmittag und Donnerstag-nachmittag die Tür eines Schuppens in der Kleingartenanlage Am Birkenweg auf. Nach ersten Erkenntnissen wurde aus dem Schuppen jedoch nichts entwendet. Spuren deuten zudem daraufhin, dass der oder die Täter vermutlich auch versuchten hatten, die Tür zur Gartenlaube aufzubrechen. Zum entstandenen Schaden können derzeit keine Angaben gemacht werden. Hinweise: 05341 / 8250.

