POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Freitag, 11. Oktober 2019:

Salzgitter (ots)

Polizei Salzgitter Lebenstedt am 15.10.2019 zeitweise über Telefon nicht erreichbar

Am Dienstag, 15.10.2019, in der Zeit von 08:00-12:00 Uhr, kommt es zu einer Umstellung der Telefonanlage bei der Polizei in Salzgitter Lebenstedt. In diesem Zeitraum ist die Polizei nicht über die normale Amtsnummer 05341 / 1897-0 (betroffen sind auch alle Nebenstellen) erreichbar. In wichtigen Angelegenheiten stehen zwei Mobilnetzrufnummern zu Verfügung: 0177 / 2583899 oder 0163 / 3056831.

Der Notruf 110 ist hiervon nicht betroffen!!

