Klein Ilsede: Traktorgespann kippt auf die Seite und begräbt zwei parkende PKW unter sich

Donnerstag, 10.10.2019, gegen 13:00 Uhr

Am Donnerstagmittag geriet ein Traktorgespann (Traktor mit Anhänger) nach dem Durchfahren einer Rechtskurve auf der Bundesstraße 444 in Klein Ilsede, Höhe Bruchweg, ins Schlingern und kippte auf die Seite. Hierbei begrub die Ladung des Anhängers (Sand) zwei parkende PKW unter sich, zusätzlich kippte der Anhänger auf einen der parkenden PKW. Die 57-jährige Traktorfahrerin verletzte sich leicht und wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Glücklicherweise befanden sich in den parkenden Autos keine Personen. Während der Unfallaufnahme und der noch andauernden Bergungsmaßnahmen musste die Bundesstraße gesperrt werden. Der Verkehr wurde umgeleitet. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit keine Angaben gemacht werden, dürfte jedoch im sechsstelligen Bereich liegen. Die Ermittlungen zur Feststellung der Unfallursache wurden aufgenommen.

