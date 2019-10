Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (Enzkreis) Niefern-Öschelbronn - Fahrzeug in Brand geraten

Niefern-Öschelbronn (ots)

Aufgrund eines technischen Defektes im Motorraum war am Dienstag gegen 13:45 Uhr ein VW auf der Bundesautobahn 8, zwischen Pforzheim-Süd und Pforzheim-Ost, in Brand geraten. Der Fahrer kam auf dem Standstreifen zum Stehen, verständigte die Polizei und verließ selbstständig das Fahrzeug, so dass niemand verletzt wurde. Der kurzzeitig unter Vollbrand stehende VW konnte wenig später von der Feuerwehr gelöscht werden. Ein Abschleppdienst war vor Ort. Im Rahmen der Lösch- und Bergungsarbeiten war die Fahrbahn in Fahrtrichtung Karlsruhe kurzzeitig vollgesperrt. Gegen 14:30 Uhr waren die Maßnahmen vor Ort abgeschlossen, so dass die Fahrbahn wieder komplett freigegeben werden konnte.

