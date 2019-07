Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt: Austretendes Gas in Mehrfamilienhaus

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Stadt Titisee-Neustadt;]

Eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Ringstraße alarmierte am 17.07.2019, gg. 19:30 Uhr die Feuerwehr und die Polizei, da sie im Keller Gasgeruch wahrnahm. Noch vor Eintreffen der Rettungskräfte konnte ein ebenfalls verständigter Mitarbeiter der Hausgesellschaft das Hauptventil der Gasleitung schließen, so dass ein weiteres Ausdringen von Gas verhindert wurde.

Nachdem keine Gaskonzentration in der Luft mehr festzustellen war, konnten die Anwohner das Haus wieder betreten. Verletzt wurde niemand.

Als Ursache für den Gasaustritt wurde ein Montagefehler im Bereich des Gasbrenners festgestellt.

