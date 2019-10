Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Donnerstag, 10. Oktober 2019:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Auffahrunfall, Verursacher mit 1,84 Promille

Mittwoch, 09.10.2019, gegen 19:10 Uhr

Am Mittwochabend ereignete sich im Kreuzungsbereich der Gebrüder-Welger-Straße / Frankfurter Straße ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Demnach fuhr ein 39-jähriger Autofahrer auf ein verkehrsbedingt vor ihm haltenden PKW auf. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten bei dem 39-jährigen Autofahrer eine mutmaßliche Alkoholbeeinflussung fest. Der anschließende Alkoholtest ergab einen Wert von 1,84 Promille. Eine Blutprobenentnahme, die Sicherstellung des Führerscheines sowie die Untersagung der Weiterfahrt waren die Folgen. An den beteiligten Autos entstand Sachschaden in Höhe von zirka 5000,-- Euro.

