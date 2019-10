Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Donnerstag, 10. Oktober 2019:

Salzgitter (ots)

Salzgitter-Lebenstedt: Verkehrsunfall, zwei leicht verletzte Personen

Mittwoch, 09.10.2019, gegen 19:20 Uhr

Am Mittwochabend ereignete sich im Kreuzungsbereich Berliner Straße / Neißestraße ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt worden sind. Nach ersten Ermittlungen war ein 56-jähriger Autofahrer vermutlich trotz Rotlicht in den Kreuzungsbereich eingefahren. Hier war er dann mit dem kreuzenden Auto eines 71-jährigen Fahrers kollidiert. Durch den Unfall wurden der 71-jährige Fahrer sowie seine 71-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Sie wurden mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, sie mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Frank Oppermann

Polizei Salzgitter

Pressestelle



Telefon: 05341/1897104

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell