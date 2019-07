Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Zwei Vandalen auf Tour noch nicht identifiziert

Raumbach (ots)

Zwei Jugendliche haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Hauptstraße randaliert. Eine Warnbake wurde in der Engstelle von einem in die Fahrbahn ragenden Mauerwerk entfernt und in den Bach geworfen. An einem Anwesen wurde der Jägerzaun zum Teil eingetreten. Weiterhin wurden an diversen Blumenkübeln Blüten abgerissen. Die Polizei hat einige Hinweise zu den auf 14 bis 16 Jahre geschätzten Kids gesammelt und bittet um weitere Hinweise aus der Bevölkerung unter Telefon-Nummer 06382 9110, die zur Identifizierung der beiden führen könnten. Die Jugendlichen waren zwischen 01.30 und 02:00 Uhr durch die Straße gezogen. Sie sollen schlank gewesen sein. Ein Zeuge konnte erkennen, dass einer dunkle Haare hatte, eine schwarze Hose trug und mit freiem Oberkörper unterwegs war. Sie waren von der Ortsmitte in Richtung Meisenheim gegangen. Nach Mitternacht waren auch in der Untergasse in Meisenheim Blumen aus den Behältnissen gerissen worden. Ob ein Zusammenhang zu den Ereignissen in Raumbach besteht, kann noch nicht abschließend bewertet werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell