POL-AA: Schorndorf - Einbrecher auf frischer Tat angetroffen und geflüchtet

Rems-Murr-Kreis - Stand: 09.00 Uhr (ots)

Schorndorf - Durch laute Schlag- und Klopfgeräusche wurde am Samstag gegen 21.30 Uhr ein Anwohner der Vogelsangstraße in Schlichten auf einen Einbrecher aufmerksam. Als der Anwohner vor seine Haustüre ging überraschte er eine männliche Person, die gerade dabei war die Eingangstüre zur angrenzenden Doppelhaushälfte aufzuhebeln. Auf Ansprache stehen zu bleiben flüchtete der Mann in Richtung Schurwaldstraße. Die sofort verständigte Polizei stellte einen Einbruchsversuch an der Türe fest, konnte den Täter aber im Rahmen der Fahndung nicht mehr antreffen. Der Täter sprach einen osteuropäischen Dialekt, war ca. 170 cm groß und trug einen Rucksack. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf, Tel. 07181/ 2040, entgegen.

