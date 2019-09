Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Motorradfahrer bei Unfall am Friedrich-Ebert-Ring verletzt

Koblenz (ots)

Am gestrigen Mittwoch, 04.09.2019 kam es gegen 12.10 Uhr am Koblenzer Friedrich-Ebert-Ring zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 56 Jahre alter Motorradfahrer leicht verletzt wurde. Eine Pkw-Fahrerin wollte dort, aus der Hohenzollernstraße kommend, nach links auf dem Friedrich-Ebert-Ring abbiegen. Hierbei beachtete sie nicht den aus der Viktoriastraße entgegenkommenden Motorradfahrer. Dieser stürzte beim Zusammenstoß zu Boden und zog sich hierbei Verletzungen am Fuß und am Arm zu. Das Motorrad musste nach dem Unfall abgeschleppt werden.

