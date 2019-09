Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall mit Verletzten

Aalen (ots)

Welzheim: Auto alleinbeteiligt von Fahrbahn abgekommen - 2 Verletzte Am Samstagmittag, gegen 14:30 Uhr, befuhr ein 21jähriger Seat-Fahrer die Landstraße von Welzheim Richtung Schadberg. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er in einer Rechtskurve zunächst auf die Gegenfahrbahn und in der Folge nach links von der Fahrbahn ab. Dort prallte er gegen einen Wurzelstock, wurde ausgehoben und kam auf dem Dach liegend an einem Baum zum Stehen. Beide Insassen waren nicht angegurtet. Der Fahrer wude leicht, der Beifahrer schwer verletzt. Am Seat entstand Totalschaden in Höhe von 3000 Euro.

