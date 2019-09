Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: B 298, Mutlangen - Verkehrsunfall

Aalen (ots)

B 298, Mutlangen - Unfallzeugen gesucht

Am Freitag gegen 22:30 Uhr ereignete sich auf der B 298 auf Höhe von Mutlangen ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Feststellungen befuhr ein 16-Jähriger mit seinem Kleinkraftrad die B 298 in Richtung Schwäbisch Gmünd. Er bog auf Höhe der Jet-Tankstelle nach links in Richtung Lindach ab und kollidierte dabei mit dem PKW einer 50-Jährigen, die auf der B 298 in Richtung Spraitbach fuhr. Der 16-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf ca. 7.000 Euro. Da zum Unfallhergang gegensätzliche Aussagen der beteiligten Fahrzeugführer vorhanden sind, werden mögliche Unfallzeugen gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd (07171/3580) in Verbindung zu setzen.

